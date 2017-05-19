В Иране стартовали президентские выборы

19 Мая 2017 07:04

Граждане страны голосуют за одного из четырех кандидатов. В выборах участвует и действующий президент Исламской Республики Хасан Рухани. Для победы кандидату надо набрать более половины голосов, иначе будет объявлен второй тур. Опросы показывают, что основная борьба развернется между Рухани, который считается умеренным политиком, и бывшим генпрокурором Ирана Ибрахимом Раиси, которого поддерживают консервативные силы.