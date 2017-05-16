В Иране проходят последние агитационные кампании накануне выборов президента

18 Мая 2017 08:00

В Тегеране на улицы вышли тысячи избирателей с плакатами и лозунгами. Все они призывают жителей страны отправиться 19 мая на голосование. На высокий пост претендуют 4 кандидата, однако реальная борьба, как прогнозируется, развернется между двумя из них. Это действующий лидер страны Хасан Рухани и бывший генпрокурор Ирана Ибрахим Раиси. Для победы требуется более 50 процентов голосов избирателей. В противном случае - второй тур.