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В Иране проходят последние агитационные кампании накануне выборов президента
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18 Мая 2017 08:00

В Иране проходят последние агитационные кампании накануне выборов президента

В Тегеране на улицы вышли тысячи избирателей с плакатами и лозунгами. Все они призывают жителей страны отправиться 19 мая на голосование. На высокий пост претендуют 4 кандидата, однако реальная борьба, как прогнозируется, развернется между двумя из них. Это действующий лидер страны Хасан Рухани и бывший генпрокурор Ирана Ибрахим Раиси. Для победы требуется более 50 процентов голосов избирателей. В противном случае - второй тур.

  

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