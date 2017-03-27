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В иракском Мосуле растет число жертв среди мирного населения
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27 Марта 2017 08:01

В иракском Мосуле растет число жертв среди мирного населения

По данным местных СМИ, только за минувшую неделю погибли несколько сотен человек. В основном это жертвы авиаударов. В городе проходит операция по освобождению западных районов, которые до сих пор под контролем "Исламского государства". Кроме того, боевики используют мирное население в качестве живого щита. Так, в минувший четверг террористы согнали в подвал десятки человек и заминировали его. Мощный взрыв полностью разрушил здание. На месте трагедии найдено свыше 60 тел.

  

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