В иракском Мосуле растет число жертв среди мирного населения

27 Марта 2017 08:01

По данным местных СМИ, только за минувшую неделю погибли несколько сотен человек. В основном это жертвы авиаударов. В городе проходит операция по освобождению западных районов, которые до сих пор под контролем "Исламского государства". Кроме того, боевики используют мирное население в качестве живого щита. Так, в минувший четверг террористы согнали в подвал десятки человек и заминировали его. Мощный взрыв полностью разрушил здание. На месте трагедии найдено свыше 60 тел.