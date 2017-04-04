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В Ираке во время бомбардировки погибли 11 человек
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5 Апреля 2017 09:01

В Ираке во время бомбардировки погибли 11 человек

В Ираке во время бомбардировки города Эль-Каим в провинции Анбар погибли 11 человек. Среди них были и мирные жители. Целью атаки были формирования "Исламского государства", сконцентрированные в этом регионе. Но кто наносил удар - правительственные войска или подразделения международной коалиции во главе с США - пока неизвестно.

  

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