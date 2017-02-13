В Ираке ранен лидер "Исламского государства"

13 Февраля 2017 15:07

По данным сирийских СМИ, Абу Бакр аль-Багдади пострадал во время авиаударов. Он участвовал в съезде лидеров группировки на границе Сирии и Ирака. Авиаудар нанесли иракские ВВС. Сообщается, что главарь террористической организации получил тяжелое ранение, после этого его доставили на лечение в Сирию. Несколько боевиков погибли.