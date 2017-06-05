Главная>>В мире>>В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора
В мире
RSS
В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора
Скачать Поделиться

6 Июня 2017 15:06

В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора

В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора при освобождении иракского Мосула. Кадры, на которых видно, как в небе над городом взрываются необычные снаряды, были обнародованы еще в субботу. Эксперты сошлись во мнении, что это белый фосфор. Он при взаимодействии с кислородом воспламеняется, развивая температуру до 1 300 градусов, и сжигает дотла человека. Кроме того, белый фосфор смертельно ядовит. Реакции официального Багдада на инцидент пока не последовало. 

  

Другие новости

Теракт в Мельбурне Тэракт у Мельбурне 06.06.2017 12:06 / В мире Теракт в Мельбурне
Прощальный ужин для панд Развітальная вячэра для пандаў 05.06.2017 15:10 / В мире Прощальный ужин для панд

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =