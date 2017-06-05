6 Июня 2017 15:06

В Ираке правозащитники обвинили международную коалицию в применении белого фосфора при освобождении иракского Мосула. Кадры, на которых видно, как в небе над городом взрываются необычные снаряды, были обнародованы еще в субботу. Эксперты сошлись во мнении, что это белый фосфор. Он при взаимодействии с кислородом воспламеняется, развивая температуру до 1 300 градусов, и сжигает дотла человека. Кроме того, белый фосфор смертельно ядовит. Реакции официального Багдада на инцидент пока не последовало.