Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Ираке ликвидировали около 200 боевиков
В мире
RSS
В Ираке ликвидировали около 200 боевиков
Скачать Поделиться

1 Апреля 2017 15:04

В Ираке ликвидировали около 200 боевиков

ВВС страны произвели несколько авиаударов недалеко от сирийской границы. Целью стали боевики "Исламского государства", которые вторглись из Сирии в иракский населенный пункт Эль-Баадж. В результате были уничтожены укрытия, в которых находились террористы. МВД страны сообщило, что власти Ирака планируют освободить иракский город Мосул от террористов до конца весны 2017 года.

  

Другие новости

ЧП в американской Атланте Надзвычайнае здарэнне ў амерыканскай Атланце 31.03.2017 08:01 / В мире ЧП в американской Атланте

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =