В Ираке ликвидировали около 200 боевиков

1 Апреля 2017 15:04

ВВС страны произвели несколько авиаударов недалеко от сирийской границы. Целью стали боевики "Исламского государства", которые вторглись из Сирии в иракский населенный пункт Эль-Баадж. В результате были уничтожены укрытия, в которых находились террористы. МВД страны сообщило, что власти Ирака планируют освободить иракский город Мосул от террористов до конца весны 2017 года.