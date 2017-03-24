В Интернете появилось видео убийства Дениса Вороненкова

24 Марта 2017 19:08

В Интернете появилось видео убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. На кадрах (вы сейчас видите) политик вместе с охранником идут от машины к отелю. К ним сзади подходит человек и стреляет в упор в Вороненкова, а затем в охранника. Всего нападавший выстрелил семь раз, четыре пули попали в политика и две - в телохранителя. Вороненков умер на месте. В свою очередь охранник из пистолета не менее 14 раз выстрелил в нападавшего.

Преступник был ранен трижды, одна из ран - сквозная в голову - стала в итоге смертельной. Киллером оказался боец Нацгвардии Украины, воевавший в Донбассе, 28-летний Павел Паршов. Он находился в розыске. Украинские силовики уже отказались от российского следа в убийстве Дениса Вороненкова.