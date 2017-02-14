14 Февраля 2017 12:06

В Интернете появилась прямая трансляция с места разрушения самой высокой дамбы США. 230-метровое сооружение может рухнуть в любой момент. В калифорнийском Оровилле в полной готовности - около 20 тысяч военных. Дамбу серьезно размыли ливни - эрозия повредила водосбросы. На месте продолжают работать экстренные службы. Если произойдет прорыв, ближайшие города накроет девятиметровой стеной воды. Пока специалисты заделывают бреши с помощью камней.