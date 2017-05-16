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В Интернете обсуждают видео нападения телохранителя Дмитрия Яроша на таксиста
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16 Мая 2017 15:34

В Интернете обсуждают видео нападения телохранителя Дмитрия Яроша на таксиста

В Интернете активно обсуждают видео нападения телохранителя бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша на таксиста. Инцидент произошел в городе Каменское. Конфликт начался из-за того, что водитель не ответил пассажирам на лозунг "Слава Украине!". Из-за этого таксиста избили битой, а когда он попытался убежать - прострелили ноги. Подоспевшая полиция задержала двух злоумышленников, третий сбежал.

  

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