В Интернете обсуждают видео нападения телохранителя Дмитрия Яроша на таксиста

16 Мая 2017 15:34

В Интернете активно обсуждают видео нападения телохранителя бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша на таксиста. Инцидент произошел в городе Каменское. Конфликт начался из-за того, что водитель не ответил пассажирам на лозунг "Слава Украине!". Из-за этого таксиста избили битой, а когда он попытался убежать - прострелили ноги. Подоспевшая полиция задержала двух злоумышленников, третий сбежал.