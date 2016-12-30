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В Индонезии в результате пожара на туристическом пароме погибли 23 человека
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2 Января 2017 09:03

В Индонезии в результате пожара на туристическом пароме погибли 23 человека

Еще десятки госпитализированы. Инцидент произошел накануне  в порту Джакарты. Едва судно отчалило, как огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился на половину парома. Сообщается, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание на генераторе мощности.

 

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