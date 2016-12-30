В Индонезии в результате пожара на туристическом пароме погибли 23 человека

2 Января 2017 09:03

Еще десятки госпитализированы. Инцидент произошел накануне в порту Джакарты. Едва судно отчалило, как огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился на половину парома. Сообщается, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание на генераторе мощности.