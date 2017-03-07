В Индии приход весны символизирует праздник Холи

9 Марта 2017 08:15

В фестивале красок участвуют люди всех возрастов, в этом день все превращается в цветной калейдоскоп. Взрослые и дети с криками "Хэппи Холи!" обсыпают всех встречных пригоршнями яркой пудры. Праздник Холи объединяет не только индийцев. Его отмечают индуисты, сикхи, джайны, а также представители других религий.