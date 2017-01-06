В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов

8 Января 2017 15:12

Информация с пометкой "срочно" в эти минуты приходит из Иерусалима. Там неизвестный на грузовике наехал на пешеходов. Погибли три человека, более 15-ти получили ранения. По водителю был открыт огонь. Он ликвидирован. Полиция расценивает инцидент как теракт.