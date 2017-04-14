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В Иерусалиме мужчина зарезал британскую туристку
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14 Апреля 2017 19:12

В Иерусалиме мужчина зарезал британскую туристку

9ападавший успел нанести 23-летней студентке несколько ножевых ранений. Инцидент произошел в трамвае. Несмотря на старания врачей, девушка скончалась. Нападавшему 57 лет. Он арестован. По предварительным данным, мужчина психически неуравновешен.  

  

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