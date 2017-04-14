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15 Апреля 2017 12:05

В Иерусалиме десятки тысяч людей ждут схождения Благодатного огня

В Иерусалиме десятки тысяч людей стекаются к храму Гроба Господня. Они ждут схождения Благодатного огня, который символизирует Воскресение Спасителя. От священного пламени верующие зажгут лампады и отнесут их домой. Уже сегодня вечером Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в столицу Беларуси. Святыню доставят самолетом в Национальный аэропорт Минск в сопровождении представителей Белорусского экзархата.