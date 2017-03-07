В Гватемале объявили трехдневный национальный траур

9 Марта 2017 12:06

Парламент страны настаивает на проведении тщательного расследования причин случившегося: из-за пожара в детском реабилитационном центре для жертв домашнего насилия погиб 21 ребенок, еще свыше 20 пострадали. Пожар произошел в городе Сан-Хосе-Пинула, находящемся неподалеку от столицы Гватемалы. Причиной возгорания, скорее всего, стал поджог матраса одним из подростков, который проживал в центре. Пламя быстро охватило все здание. Незадолго до ЧП из реабилитационного центра сбежали около 60 подростков. Они жаловались на жестокое обращение и плохое качество питания.