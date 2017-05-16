17 Мая 2017 07:09

В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка против продолжения политики затягивания поясов в рамках сделки с международными кредиторами. Практически не будет работать общественный транспорт. Будут закрыты больницы и госучреждения, прекратится железнодорожное и паромное сообщение. На 4 часа закроют аэропорты. Первоначально акция протеста греческих моряков планировалась на 48 часов, но вчера было решено продлить забастовку до пятницы. Все паромы останутся пришвартованными, а греческие острова окажутся четыре дня отрезанными от материка и друг от друга.