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В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка
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17 Мая 2017 07:09

В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка

В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка против продолжения политики затягивания поясов в рамках сделки с международными кредиторами. Практически не будет работать общественный транспорт. Будут закрыты больницы и госучреждения, прекратится железнодорожное и паромное сообщение. На 4 часа закроют аэропорты. Первоначально акция протеста греческих моряков планировалась на 48 часов, но вчера было решено продлить забастовку до пятницы. Все паромы останутся пришвартованными, а греческие острова окажутся четыре дня отрезанными от материка и друг от друга.

  

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