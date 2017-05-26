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В Греции ищут организаторов покушения на бывшего премьер-министра
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26 Мая 2017 12:03

В Греции ищут организаторов покушения на бывшего премьер-министра

В Греции ищут организаторов покушения на бывшего премьер-министра страны Лукаса Пападимоса. В его бронированном автомобиле взорвалась бомба, спрятанная в письмо. Все случилось, когда машина бывшего премьера Греции двигалась по одной из афинских улиц. Политик и его водитель получили несерьезные ранения ног. При взрыве пострадали еще три человека. Греческое правительство объявило произошедшее терактом.

  

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