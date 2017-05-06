В Греции арестованы 17 человек за контрабанду мигрантов

6 Мая 2017 09:08

Подозреваемые помогали беженцам незаконно переправиться в Италию и страны северной Европы. Пятеро нелегалов прятались в днище грузовика. Инцидент произошел рядом с болгарской границей. Через водителя удалось выйти на других членов преступной организации. Среди арестованных - 12 иракцев, а также граждане Греции, Ирана и Польши. Операция проводилась совместно с Европолом. В розыске числятся еще 5 человек. Как сообщается, чтобы добраться до Италии, мигранты платили три тысячи евро.