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В Греции арестованы 17 человек за контрабанду мигрантов
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6 Мая 2017 09:08

В Греции арестованы 17 человек за контрабанду мигрантов

Подозреваемые помогали беженцам незаконно переправиться в Италию и страны северной Европы. Пятеро нелегалов прятались в днище грузовика. Инцидент произошел рядом с болгарской границей. Через водителя удалось выйти на других членов преступной организации. Среди арестованных - 12 иракцев, а также граждане Греции, Ирана и Польши. Операция проводилась совместно с Европолом. В розыске числятся еще 5 человек. Как сообщается, чтобы добраться до Италии, мигранты платили три тысячи евро.

  

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