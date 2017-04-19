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В городке Ферриленд причалил айсберг
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20 Апреля 2017 08:08

В городке Ферриленд причалил айсберг

Сотни туристов со всего мира съехались в восточную часть Канады за впечатлениями и селфи. Городок Ферриленд с населением около 500 человек стал одним из главных посещаемых в стране из-за причалившего ледника. Канадцы уже прозвали провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор аллеей ледников из-за сотен айсбергов, приплывающих в этот район каждую весну из Арктики.

  

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