В городке Ферриленд причалил айсберг

20 Апреля 2017 08:08

Сотни туристов со всего мира съехались в восточную часть Канады за впечатлениями и селфи. Городок Ферриленд с населением около 500 человек стал одним из главных посещаемых в стране из-за причалившего ледника. Канадцы уже прозвали провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор аллеей ледников из-за сотен айсбергов, приплывающих в этот район каждую весну из Арктики.