В мире
8 Июня 2017 07:19
В городе Хельсингборг на юге Швеции открылся "Музей неудач"
В экспозиции - десятки изделий различных компаний, которые не завоевали популярности у потребителей. Шариковая ручка - исключительно для женщин, провальная модель велосипеда, гаджет для общения в Twitter, косметическая электромаска, духи от легендарного мотогиганта Harley Davidson и многое другое, что в разные годы так и не завоевало интерес покупателей. Создатель проекта, психолог Сэмюэл Уэст говорит, что его цель - не насмехаться над провалами других, а научить людей на чужих ошибках.
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