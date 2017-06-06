В мире
7 Июня 2017 08:05
В городе Герат на западе Афганистана произошел взрыв
Во время взрыва на западе Афганистана в городе Герат погибли семь человек, еще 18 ранены. Бомба была закреплена на мотоцикле, она была активирована рядом с главной мечетью города. До этой атаки Герат считался относительно благополучным с точки зрения безопасности. Между тем в Кабуле кровавые акции происходят по нескольку раз в неделю. Последний взрыв произошел там вчера в районе так называемой "зеленой зоны", где расположена штаб-квартира миссии НАТО. На прошлой неделе - еще один страшный теракт, число жертв которого достигло 150-ти.
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