В "городе ангелов" этим вечером состоится вручение "Грэмми"

12 Февраля 2017 15:17

В "городе ангелов" этим вечером состоится вручение музыкальной награды "Грэмми". Лидером по числу номинаций стала соул-певица Бейонсе. Ее композиции представлены в девяти категориях. Следом за ней по восемь номинаций получили хип-хоп - исполнитель Дрейк и R'n'B-певица Рианна. "Музыкальный "Оскар" традиционно становится концертом года в США. Номера отличаются грандиозностью. Вместе на одной сцене выступают артисты различных жанров.