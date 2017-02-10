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В "городе ангелов" этим вечером состоится вручение "Грэмми"
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12 Февраля 2017 15:17

В "городе ангелов" этим вечером состоится вручение "Грэмми"

В "городе ангелов" этим вечером состоится вручение музыкальной награды "Грэмми". Лидером по числу номинаций стала соул-певица Бейонсе. Ее композиции представлены в девяти категориях. Следом за ней по восемь номинаций получили хип-хоп - исполнитель Дрейк и R'n'B-певица Рианна. "Музыкальный "Оскар" традиционно становится концертом года в США. Номера отличаются грандиозностью. Вместе на одной сцене выступают артисты различных жанров.

  

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