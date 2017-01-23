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В Голландии начался сезон тюльпанов
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23 Января 2017 15:14

В Голландии начался сезон тюльпанов

У королевского дворца в сердце Амстердама появился огромный цветочный ковер: в Голландии начался новый сезон тюльпанов, продлится он до апреля. Каждый год в этот день в Амстердам привозят около 200 000 живых цветов и раздают их всем желающим. Как известно, в Нидерландах работает единственный в мире плавучий цветочный рынок. Его павильоны расположены на баржах вдоль одной из набережных голландской столицы.

  

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