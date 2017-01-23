В Голландии начался сезон тюльпанов

23 Января 2017 15:14

У королевского дворца в сердце Амстердама появился огромный цветочный ковер: в Голландии начался новый сезон тюльпанов, продлится он до апреля. Каждый год в этот день в Амстердам привозят около 200 000 живых цветов и раздают их всем желающим. Как известно, в Нидерландах работает единственный в мире плавучий цветочный рынок. Его павильоны расположены на баржах вдоль одной из набережных голландской столицы.