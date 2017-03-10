В германском Эссене предотвращен теракт

12 Марта 2017 09:05

В германском городе Эссен предотвращен теракт. Полиция получила от разведки конкретные указания о планах "Исламского государства" в субботу атаковать крупный торговый центр. Здание на весь день закрыли, все подъезды заблокировали. Спецслужбы оперативно обезвредили взрывное устройство. По делу уже допрошены двое – в их квартирах прошли обыски.