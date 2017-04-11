В Германии задержаны двое подозреваемых в атаке на футбольный клуб "Боруссия"

12 Апреля 2017 19:03

Немецкая полиция задержала двоих подозреваемых по делу о взрывах, которые произошли накануне у автобуса дортмундской "Боруссии".

Как сообщила представитель немецкого федерального прокурора, один из задержанных является исламистом. Кроме того, письмо, аналогичное найденному у автобуса, появилось и в Интернете. Расследованием взрывов занимается генпрокуратура Германии. В полиции подчеркнули, что пока говорить о теракте рано, а атака была направлена именно против футбольного клуба. Три взрыва малой мощности прогремели после того, как автобус с игроками отъехал от отеля по направлению к стадиону. Пострадал защитник Марк Бартра. Его прооперировали и удалили осколки. Футболист получил перелом лучевой кости. От удара в автобусе были выбиты стекла. После происшествия, игроки вернулись в отель.

Сандра Люке, прокурор г. Дортмунда:

"Расследование ведется из-за подозрения в попытке убийства. Рядом с местом инцидента найдено письмо. По тактическим причинам я не могу дать никакой информации в отношении его содержания".

Четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" пройдет сегодня. Прямая трансляция матча - в 19:30 на "Беларусь 5". В связи с инцидентом повышенные меры безопасности приняты и в Мюнхене, где сыграют "Реал" и "Бавария". Автобус с испанцами изменит маршрут и будет досмотрен с собаками. Впервые игроков "Реала" будет сопровождать полицейский эскорт.