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В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта
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31 Мая 2017 07:03

В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта

Разведка считает, что парень готовил самоподрыв в Берлине. Поводом для ареста стало его письмо родственникам, где он прощается и объявляет о присоединении к джихаду. Планы атаки сирийца немецкие спецслужбы не раскрывают, как и его имя. Напомним, в Германии за последний год произошло три теракта.

  

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