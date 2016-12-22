В Германии за информацию о террористе объявлена награда в 100 000 евро

22 Декабря 2016 07:03

В Германии за информацию о мужчине, который подозревается в совершении теракта в Берлине, объявлена награда в 100 000 евро. СМИ обнародовали фотографию и приметы преступника. Это гражданин Туниса Анис Амри, личные документы которого были найдены в фуре, которая протаранила рождественскую ярмарку. Отметим, что злоумышленник объявлен в розыск не только в Германии, но и во всех странах шенгенской зоны.

Накануне полиция обыскала общежитие вблизи Дюссельдорфа, где предположительно проживал Амри. Подозреваемого правоохранители там не обнаружили. В связи с этим на юге ФРГ проходит масштабная операция по его поиску. По данным немецких изданий, тунисец и ранее привлекал внимание местных властей. Его неоднократно арестовывали, в том числе за поддельные паспорта. Сейчас немецкая прокуратура подозревает мужчину в связях с радикальными исламистами.

Напомним, 19 декабря грузовой автомобиль протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате атаки погибли 12 человек, 48 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".