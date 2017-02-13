В мире
13 Февраля 2017 08:04
В Германии выясняют причину ЧП в аэропорту Гамбурга
Накануне терминал пришлось временно эвакуировать после того, как здание заполнил странный запах, и у людей началась тошнота, затрудненное дыхание и раздражение глаз. Не менее часа пассажирам пришлось провести на морозе на улице. Ряд рейсов, которые летели в Гамбург, перевели в другие аэропорты. По версии газеты Bild, неизвестное газообразное вещество могло попасть в здание аэропорта через вентиляционную систему.
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