В Германии выясняют причину ЧП в аэропорту Гамбурга

13 Февраля 2017 08:04

Накануне терминал пришлось временно эвакуировать после того, как здание заполнил странный запах, и у людей началась тошнота, затрудненное дыхание и раздражение глаз. Не менее часа пассажирам пришлось провести на морозе на улице. Ряд рейсов, которые летели в Гамбург, перевели в другие аэропорты. По версии газеты Bild, неизвестное газообразное вещество могло попасть в здание аэропорта через вентиляционную систему.