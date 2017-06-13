В Германии выясняют обстоятельства стрельбы на железнодорожном вокзале в Мюнхене

13 Июня 2017 15:06

Мужчина напал на полицейский патруль во время плановой проверки документов. Он вырвал оружие из рук женщины-полицейского и открыл беспорядочный огонь. Женщина госпитализирована с тяжелым ранением в голову. Двое случайных прохожих получили тяжелые ранения. Злоумышленника ранил второй страж порядка. В полиции Мюнхена заявили, что у преступника не было "религиозного или идеологического мотива". По неподтвержденным данным, в отношении стрелявшего был выдан ордер на арест - в связи с нанесением телесных повреждений, с этим и была связана полицейская проверка на вокзале.