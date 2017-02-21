В Германии в преддверии выборов в бундестаг стоит ожидать вбросов дезинформации

21 Февраля 2017 15:09

Об этом в интервью газете "Бильд" предупредил глава спецслужбы ФРГ Ханс-Георг Масен. По его словам, в последние несколько недель на страну был совершен ряд хакерских атак. Спецслужбы пока не могут определить, утечка каких именно данных произошла. Однако не исключают, что украденные сведения могут использовать иностранные спецслужбы против Германии накануне важных для страны событий. Выборы в бундестаг назначены в ФРГ на 24 сентября.