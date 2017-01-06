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В Германии в общежитии для беженцев во время пожара пострадали 60 человек
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6 Января 2017 15:06

В Германии в общежитии для беженцев во время пожара пострадали 60 человек

ЧП произошло в городе Хефельхоф в бывших военных казармах.  Одно из зданий почти полностью сгорело. Всего в  жилом комплексе проживает около 500 соискателей на получение убежища в ФРГ.  По данным полиции, около 30 пострадавших при пожаре госпитализированы, двадцати помощь оказана на месте.  Полиция уже задержала пять человек по подозрению в поджоге, ведется следствие.

 

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