В Германии в общежитии для беженцев во время пожара пострадали 60 человек

6 Января 2017 15:06

ЧП произошло в городе Хефельхоф в бывших военных казармах. Одно из зданий почти полностью сгорело. Всего в жилом комплексе проживает около 500 соискателей на получение убежища в ФРГ. По данным полиции, около 30 пострадавших при пожаре госпитализированы, двадцати помощь оказана на месте. Полиция уже задержала пять человек по подозрению в поджоге, ведется следствие.