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В Германии увеличилось число потенциальных террористов
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5 Мая 2017 12:04

В Германии увеличилось число потенциальных террористов

Сегодня в базе данных числятся 657 человек, которые могут совершить атаку. При этом есть еще список из 400 имен возможных пособников. Особое внимание к тем, кто вернулся в страну после участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. Точное количество силовики не называют, однако говорят, что всего из ФРГ туда выехали воевать 920 человек, 70 из них принимали активное участие в боях и еще около 145-ти человек погибли. Отметим, недавно Германия ввела новую систему оценки потенциальной террористической угрозы.

  

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