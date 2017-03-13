В мире
13 Марта 2017 09:05
В Германии устанавливают мотивы мужчины, напавшего на прохожих с ножом
В немецком Франкентале пытаются установить мотивы мужчины, напавшего на прохожих с ножом. ЧП произошло вчера. 29-летний молодой человек не захотел оплачивать счет в баре, повздорил с хозяином заведения, достал нож, выбежал на улицу и начал без разбора нападать на людей. В итоге четыре человека ранены. Мужчина задержан.
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