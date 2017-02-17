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В Германии стартует 53-я Мюнхенская конференция по безопасности
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17 Февраля 2017 07:07

В Германии стартует 53-я Мюнхенская конференция по безопасности

Ожидается, что центральными темами форума станут трансатлантические отношения, ситуация в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, украинский кризис, противодействие международному терроризму и миграционный кризис в Европе. По предварительным данным, участие в трехдневной конференции примут более 500 политиков и экспертов со всего мира.

 

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