В мире
17 Февраля 2017 19:02
В Германии стартовала 53-я Мюнхенская конференция по безопасности
Участие в ней примут более 30 глав государств и правительств, свыше 80 глав МИД и Минобороны. Беларусь в Мюнхене представит посол нашей страны в Германии Денис Сидоренко. Ожидается, что одной из ключевых станет тема взаимоотношений между Европой и Америкой. Также в повестке дня проблема международного терроризма и безопасности в Европе, война в Сирии, конфликт на востоке Украины. Будет поднят и вопрос реализации минских соглашений по Донбассу. Обсудят также проблемы климата и здравоохранения. Наша съемочная группа освещает это мероприятие. Из Мюнхена ждем большого репортажа моего коллеги Алексея Адашкина в программе " Панорама".
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