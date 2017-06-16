В Германии скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль

16 Июня 2017 19:05

В Германии на 88-ом году жизни скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль. Как сообщает таблоид "Бильд", политик умер в своем доме. Гельмут Коль возглавил правительство Германии в 1982-ом и находился у руля страны 16 лет. Именно при нем состоялось объединение Германии. Во время его правления страна превратилась в один из локомотивов единой Европы.