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В Германии скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
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16 Июня 2017 19:05

В Германии скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль

В Германии на 88-ом году жизни скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль. Как сообщает таблоид "Бильд", политик умер в своем доме. Гельмут Коль возглавил правительство Германии в 1982-ом и находился у руля страны 16 лет. Именно при нем состоялось объединение Германии. Во время его правления страна превратилась в один из локомотивов единой Европы.

  

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