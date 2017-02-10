В Германии сегодня президентские выборы

12 Февраля 2017 09:04

Кандидатов четверо, но реальные шансы, как пишут местные СМИ, только у одного - Франка-Вальтера Штайнмайера. Основная интрига лишь в том, сколько голосов он наберет. По традиции после того как объявят имя нового главы государства, он выступит с речью, но к присяге его приведут только в конце марта. Напомним, срок полномочий нынешнего лидера ФРГ Йоахима Гаука истекает через месяц. Президента в Германии избирают раз в пять лет. Переизбрание допускается только раз.