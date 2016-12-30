В Германии расследуют мошенничество мигрантов

2 Января 2017 12:03

Полиция выявила более 300 случаев махинаций по социальным выплатам среди беженцев. Речь идет о нелегалах из Судана, которые прибыли в ФРГ летом 2015 года. Они по несколько раз регистрировались в центрах первичного приема. Ради дополнительных выплат мигранты изменяли имена и внешность: отращивали бороды, делали другие прически, надевали очки. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в несколько миллионов евро. Известен случай, когда один человек 12 раз давал разную информацию о своей личности и получил почти 45 тысяч евро.