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В Германии расследуют мошенничество мигрантов
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2 Января 2017 12:03

В Германии расследуют мошенничество мигрантов

Полиция выявила более 300 случаев махинаций по социальным выплатам среди беженцев. Речь идет о нелегалах из Судана, которые прибыли в ФРГ летом 2015 года. Они по несколько раз регистрировались в центрах первичного приема. Ради дополнительных выплат мигранты изменяли имена и внешность: отращивали бороды, делали другие прически, надевали очки. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается  в несколько миллионов евро. Известен случай, когда один человек 12 раз давал разную информацию о своей личности и получил почти 45 тысяч евро.

 

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