Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Германии проходит масштабная антитеррористическая операция
В мире
RSS
В Германии проходит масштабная антитеррористическая операция
Скачать Поделиться

10 Мая 2017 15:09

В Германии проходит масштабная антитеррористическая операция

Спецслужбы ищут подозреваемых в террористической деятельности в масштабе всей страны. Сообщается, что обыски проходят в федеральных землях Саксония, Бавария, Саксония-Анхальт, а также в Берлине. Уже известно о нескольких арестах в Лейпциге. Пристальное внимание полиции приковано в первую очередь к беженцам из арабских стран и лицам, заподозренным в связях с группировкой "Исламское государство".

  

Другие новости

Взрывы в Таиланде Выбухі ў Тайландзе 10.05.2017 07:10 / В мире Взрывы в Таиланде

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =