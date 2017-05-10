В Германии проходит масштабная антитеррористическая операция

10 Мая 2017 15:09

Спецслужбы ищут подозреваемых в террористической деятельности в масштабе всей страны. Сообщается, что обыски проходят в федеральных землях Саксония, Бавария, Саксония-Анхальт, а также в Берлине. Уже известно о нескольких арестах в Лейпциге. Пристальное внимание полиции приковано в первую очередь к беженцам из арабских стран и лицам, заподозренным в связях с группировкой "Исламское государство".