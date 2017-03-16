В Германии преступник взял в заложники несколько человек в банке

16 Марта 2017 15:08

В немецком Дуйсбурге вооруженный преступник взял в заложники несколько человек в банке. Полиция оцепила территорию вокруг здания, однако никаких попыток штурмовать его пока не предпринимается. По предварительной информации, преступник захватил двух сотрудников финучреждения в районе Румельн-Кальденхаузен.