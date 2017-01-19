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В Германии предложили проверять мобильники у мигрантов
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19 Января 2017 07:17

В Германии предложили проверять мобильники у мигрантов

В Германии предложили проверять мобильники у всех мигрантов, прибывающих в страну без документов. Депутаты бундестага считают, что так можно установить личности иностранцев. На данный момент власти ФРГ не имеют такого права без согласия самого нелегала. Примерно две трети мигрантов въезжают в Германию без каких-либо документов. Многие прибывают из воюющих стран, где выдача документов затруднена.

  

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