20 Апреля 2017 19:06

В Германии поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде рядом с Кельном. В результате столкновения пострадали 14 человек. Грузовик перевернулся, водителя с серьезными травмами доставили в больницу. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Полиция предполагает, что водитель грузовика не услышал предупредительный гудок состава.