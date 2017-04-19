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В Германии поезд протаранил грузовик
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20 Апреля 2017 19:06

В Германии поезд протаранил грузовик

В Германии поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде рядом с Кельном. В результате столкновения пострадали 14 человек. Грузовик перевернулся, водителя с серьезными травмами доставили в больницу. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Полиция предполагает, что водитель грузовика не услышал предупредительный гудок состава.

  

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