В мире
31 Мая 2017 08:03
В Германии подсчитывают ущерб от удара стихии
На Берлин и центральный регион обрушился мощный ураган. Сильный ветер валил деревья и рекламные щиты. Из-за этого оказалась заблокированной одна из веток наземного метро. А некоторые вестибюли подземки подтопил ливень. Синоптики говорят, что в ближайшие два часа ситуация в Берлине ухудшится. Все спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.
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