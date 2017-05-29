В Германии подсчитывают ущерб от удара стихии

31 Мая 2017 08:03

На Берлин и центральный регион обрушился мощный ураган. Сильный ветер валил деревья и рекламные щиты. Из-за этого оказалась заблокированной одна из веток наземного метро. А некоторые вестибюли подземки подтопил ливень. Синоптики говорят, что в ближайшие два часа ситуация в Берлине ухудшится. Все спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.