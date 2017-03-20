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20 Марта 2017 12:08

В Германии - новый президент

Йоахима Гаука на этом посту сменил экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемония прошла во дворце Бельвю. Фигура президента в германской иерархии власти скорее, номинальная. Все основные полномочия сосредоточены в руках у канцлера. А президент утверждает в должности чиновников и обладает правом помиловать заключенных. В этом году в Германии должны определиться и с канцлером. В воскресенье стало известно, что основным соперником Ангелы Меркель в этот раз станет Мартин Шульц от социал-демократов.