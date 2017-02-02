В Германии на потенциальных террористов наденут электронные ножные браслеты

2 Февраля 2017 09:09

Изменения уже внесены в уголовный кодекс. По мнению властей ФРГ, такие меры помогут отслеживать опасных преступников, которые, в частности, могут планировать теракт. Нововведения являются частью пакета мер после теракта на рождественском базаре в Берлине.