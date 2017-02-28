В Германии к пожизненному тюремному заключению приговорены два стритрейсера

28 Февраля 2017 07:12

В Германии впервые вынесен жесткий вердикт участникам нелегальных уличных гонок. К пожизненному тюремному заключению приговорены два стритрейсера, которые спровоцировали смертельное ДТП. Инцидент произошел в феврале прошлого года. Двое молодых людей на спортивных машинах устроили уличные гонки по Берлину. В итоге в центре города они столкнулись с внедорожником, пожилой водитель которого скончался. Такие аварии со смертельным исходом случались и ранее. На этот раз гонщиков осудили по статье “Убийство”, а не “Причинение смерти по неосторожности”.