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В Германии к пожизненному тюремному заключению приговорены два стритрейсера
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28 Февраля 2017 07:12

В Германии к пожизненному тюремному заключению приговорены два стритрейсера

В Германии впервые вынесен жесткий вердикт участникам нелегальных уличных гонок. К пожизненному тюремному заключению приговорены два стритрейсера, которые спровоцировали смертельное ДТП. Инцидент произошел в феврале прошлого года. Двое молодых людей на спортивных машинах устроили уличные гонки по Берлину. В итоге в центре города они столкнулись с внедорожником, пожилой водитель которого скончался. Такие аварии со смертельным исходом случались и ранее. На этот раз гонщиков осудили по статье “Убийство”, а не “Причинение смерти по неосторожности”.

  

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