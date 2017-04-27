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В Германии арестован военнослужащий, которого подозревают в подготовке теракта
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28 Апреля 2017 15:06

В Германии арестован военнослужащий, которого подозревают в подготовке теракта

28-летний старший лейтенант, его имя не разглашается, нес службу на французско-немецкой базе вблизи Страсбурга. Наблюдение за ним установили после того, как он нелегально приобрел огнестрельное оружие. Также выяснилось, что ранее, выдав себя за беженца, задержанный обратился за убежищем. По мнению следствия, мотивом теракта могла быть ксенофобия. А в федеральной земле Баден-Вюртемберг арестован предполагаемый боевик "Исламского государства". Как считают следователи, сириец в 2013 году вступил в ряды террористической организации, участвовал в боевых действиях и массовых убийствах.

  

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