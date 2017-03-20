В Ганновере сегодня открывается форум CeBit

20 Марта 2017 08:01

Это главное событие для ИТ-компаний всего мира, и крупнейшая площадка для новых идей и решений. Цифровые новинки в Германию привезли представители 70-ти стран, в том числе и из Беларуси. За пять дней выставку посетят более 200 тысяч гостей. Для показа подготовлены почти три тысячи стендов. Это не только самые передовые технические разработки, но и презентации алгоритмов и маркетинговых решений, которые, вполне возможно, уже через несколько лет будут править Всемирной паутиной.