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В Ганновере сегодня открывается форум CeBit
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20 Марта 2017 08:01

В Ганновере сегодня открывается форум CeBit

Это главное событие для ИТ-компаний всего мира, и крупнейшая площадка для новых идей и решений. Цифровые новинки в Германию привезли представители 70-ти стран, в том числе и из Беларуси. За пять дней выставку посетят более 200 тысяч гостей. Для показа подготовлены почти три тысячи стендов. Это не только самые передовые технические разработки, но и презентации алгоритмов и маркетинговых решений, которые, вполне возможно, уже через несколько лет будут править Всемирной паутиной.
  

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