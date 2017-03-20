В Гане экскурсия школьников к водопаду закончилась трагедией

21 Марта 2017 12:02

В Гане экскурсия школьников к крупнейшему водопаду страны закончилась трагедией. Когда группа ребят прибыла на место, началась сильная гроза. Утомленные дорогой дети бросились купаться. И тогда порыв ветра вырвал из земли дерево, которое упало прямо на школьников. В итоге 20 человек погибли. Одни скончались от удара тяжелым стволом, другие не смогли выбраться из-под ветвей дерева и утонули. Еще около десяти ребят госпитализированы.